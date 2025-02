Inter, pronti 100 milioni per un mercato stellare con un solo sacrificio

Il pareggio di bilancio non è più un miraggio: la strategia di Marotta e Ausilio per l'estate, con un tesoretto derivante dalla cessione di Frattesi

L’Inter guarda al futuro, con un occhio al bilancio e alla strategia di mercato necessaria a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In casa nerazzurra, Marotta e Ausilio pronti a sacrificare Davide Frattesi per arrivare a reinvestire un totale di 100 milioni di euro e rinforzare centrocampo e attacco. Da Ricci a Nico Paz, fino all’obiettivo Castro.

Inter, il pareggio di bilancio non è più un miraggio

Dopo aver chiuso l’ultimo esercizio con perdite appena inferiori a 36 milioni di euro, Oaktree punta concretamente al pareggio di bilancio, per garantire stabilità finanziaria all’Inter. Dal progetto per lo stadio di proprietà, che rappresenta una priorità per la società statunitense subentrata a Suning che è sempre più nei guai, alla creazione di un patrimonio che consenta di operare sul mercato in linea con le dirette concorrenti.

L’investimento del fondo, chiaramente, ha una naturale data di scadenza nel medio periodo, entro la quale andrà consolidato il risanamento dei conti e avviato, se non concluso, il processo che porterà l’Inter ad avere uno stadio di proprietà – come riporta Tuttosport -. Magari, condiviso con il Milan, come filtrato negli ultimi mesi.

Un patrimonio che si crea anche attraverso la crescita dei giovani, che possono provenire dal settore giovanile o dall’imminente formazione U23 nerazzurra, che potrebbe trovare spazio nel prossimo organico della Lega Pro, raggiungendo Juve Next Gen, Atalanta U23 e Milan Futuro. Da lì, si potrà attingere da un serbatoio tanto prezioso quanto importante, con future plusvalenze che garantirebbero risorse “dall’interno”.

La strategia di mercato dell’Inter: da Frattesi a Nico Paz

La strategia di mercato dell’Inter è chiara. In estate, presumibilmente al termine del Mondiale per Club, Marotta e Ausilio inizieranno a muovere le prime pedine, con la cessione di Davide Frattesi che può aprire scenari molto interessanti. Il centrocampista classe ’99, del resto, è stato già vicino all’addio a gennaio e ora sembra sempre più lontano dalle idee di Inzaghi e da un progetto tecnico che lo vede oscurato dalla presenza di Nicolò Barella.

La partenza del giocatore romano potrebbe portare nelle casse del club nerazzurro più di 30-35 milioni di euro, considerando la valutazione fatta da Marotta nel corso della sessione invernale del calciomercato. Il ragazzo vuole tornare alla Roma e Ranieri, in veste di consulente dei Friedkin, farà di tutto per regalarlo al prossimo allenatore giallorosso, salvo clamorosi ribaltoni. E per l’Inter, inutile nascondersi, rappresenterebbe un tesoretto non indifferente.

Una cifra da reinvestire sul mercato in entrata, con l’ok di Oaktree e il benestare di una dirigenza che ha ampiamente individuato i profili da regalare all’ex tecnico della Lazio. Da Samuele Ricci a Nico Paz, che andrebbero a rinforzare la batteria dei centrocampisti e ad aggiungere caratteristiche diverse alla mediana interista. Il regista del Torino in cabina di regia, come valida alternativa a Calhanoglu, e il fantasista del Como per passare, all’occorrenza, al 3-4-1-2.

Gli addi a giugno

In attacco, saluterà sicuramente Marko Arnautovic, con l’Inter che ha intenzione di liberarsi al più presto dell’ingaggio del centravanti austriaco, non più giovanissimo. In bilico la posizione di Taremi, mentre si farà di tutto per trattenere Marcus Thuram, che andrà via soltanto di fronte ad offerte irrinunciabili, ricordando che arrivò a Milano a parametro zero.

In entrata, l’obiettivo è Castro del Bologna, giocatore che potrebbe dialogare alla grande con Lautaro Martinez, ma essere anche un ottimo vice del capitano nerazzurro. L’argentino rientra nei parametri di Oaktree e del presidente Marotta, per qualità e carta d’identità. Con il ds Sartori, fresco di rinnovo, bisognerà trattare sul prezzo del cartellino.