Milan, la soluzione per la trequarti può arrivare dal Psg

Paolo Maldini è scatenato e negli ultimi giorni di calciomercato vuole completare il Milan da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Il ruolo ancora scoperto è quello del trequartista, il dirigente rossonero ha sondato e cercato diversi giocatori, ma finora nessuna delle trattative è andata in porto.

Sarabia soluzione per il Milan?

Ora, però, la soluzione per il problema del Milan sulla trequarti potrebbe arrivare dal Psg. A riportarlo è Nicolò Schira, che su Twitter scrive di una riflessione del Milan circa un fantasista in uscita dal club parigino.

“Pablo Sarabia potrebbe lasciare il Psg questa estate: i suoi agenti l’hanno offerto al Siviglia e al Milan, che sta valutando questa operazione. Il suo contratto con il club parigino scade nel 2024 (4 milioni a stagione)”. Sarabia, dunque, è il nuovo candidato alla maglia lasciata libera da Hakan Calhanoglu: spagnolo, 29 anni, è un mancino che ama partire da destra, ma può anche giocare centralmente dietro la punta.

Per il Milan sarebbe una soluzione di qualità e probabilmente a costi contenuti, considerati che il Psg ha grande abbondanza in attacco ed è chiamato ad accorciare il proprio roster.

I tifosi rossoneri sperano

I tifosi rossoneri, intanto, prendono la notizia dell’interesse rossonero con un misto di speranza e scetticismo. “Basta Nicolò, sono stanco”, scrive Gauss scettico sull’ennesimo nome accostato al Milan. “Maldini portacelo!!!”, ribatte invece Mussi, che invece sarebbe ben felice di vedere Sarabia in rossonero.

“Sarebbe perfetto per il Milan”, aggiunge KGaw, mentre per Henry “Il Milan avrebbe proprio bisogno di un giocatore come lui, specie dopo l’addio di Calhanoglu”. “La vedo difficile – conclude Mario – però sarebbe bello chiudere così il mercato”.

SPORTEVAI | 23-08-2021 11:47