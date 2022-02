Milan, la speranza dei tifosi per la Coppa Italia: “È il suo momento”

08-02-2022 13:41

Che Milan sarà quello che affronterà la Lazio in Coppa Italia domani a San Siro? Se lo chiedono i tifosi rossoneri, molti di loro sperano in un turnover da parte di Stefano Pioli perché sanno che il campionato di serie A è entrato in un momento delicato e che il match di domenica contro la Sampdoria non può essere sbagliato: sabato c’è Napoli-Inter e il Milan deve approfittarne.

Il possibile turnover contro la Lazio

In quest’ottica, dunque, molti milanisti vorrebbero che Pioli risparmiasse o comunque limitasse il minutaggio di Olivier Giroud: Ibrahimovic è infortunato e il francese serve al top in Serie A. Per i milanisti, insomma, contro la Lazio Pioli dovrebbe scommettere almeno a gara in corso su Marko Lazetic, il giovanissimo attaccante arrivato a gennaio dalla Stella Rossa.

I milanisti vogliono Lazetic in campo

L’acquisto del serbo classe 2004 è stato accompagnato dalle parole al miele di diversi addetti ai lavori e ora i tifosi rossoneri non vedono l’ora di vedere Lazetic in campo. “È giusto farlo giocare… Così vediamo anche noi tifosi di che pasta è fatto”, scrive su Facebook Orlando. “Senza creargli pressione… se la gara si mette bene negli ultimi 15’/20’ perché non farlo giocare?” si chiede Matteo, più prudente. “Giroud lo terrei bello riposato per domenica, che giochi Lazetic in coppa”, aggiunge Fabio.

“Prima o poi Lazetic deve giocare, allora cosa l’abbiamo preso a fare?”, scrive Orazio. “Sì però non mortificatelo o osannarlo per una partita, mi raccomando”, commenta Luca chiedendo un po’ di calma ai colleghi di tifo. “Sono molto curioso di vederlo all’opera – scrive Enrico -. Forse non è la partita ideale, ma se non inizia adesso a mettere un po’ di minuti nelle gambe rischiamo di affrontare la parte clou della stagione con i soli Ibra e Giroud”.

Matteo, invece, ci va più cauto: “La Lazio è una buona squadra, Lazetic potrà anche giocare, ma solo sul tre a zero per noi…”.

SPORTEVAI