S'ispira a Maignan ed è il portiere della Primavera del Milan femminile. Sulle pagine del Corriere della Sera la toccante storia di Nazira Khair Zad, la ragazza in fuga dai talebani che ha trovato accoglienza in rossonero.

12-02-2023 12:26

Il suo idolo è Mike Maignan e può raccontare con orgoglio di essere sua compagna di squadra: entrambi fanno parte della grande famiglia del Milan. Il Corriere della Sera racconta la toccante storia di Nazira Khair Zad, la ragazza afgana in fuga dai talebani che ha trovato spazio nella Primavera rossonera. Fa il portiere, l’allenatore Davide Corti ha grande fiducia in lei. Il suo è un racconto tragico – ha dovuto salutare, chissà per quanto, la sua famiglia e il suo paese – ma allo stesso tempo carico di speranza.

La storia di Nazira, l’afgana in fuga dai talebani

“Sono della provincia di Bamiyan, la mia valle è famosa per il sito archeologico dei Budda distrutti dai talebani”, spiega Nazira alla giornalista del Corriere Gaia Piccardi. “Ho una sorella più grande, Nazima, e due fratelli, è seguendo loro che ho iniziato a giocare a pallone con i maschi”. Il papà all’inizio le aveva detto di no, poi ha ceduto ma a una condizione: “A patto di andare bene a scuola. Fa il giardiniere, abbiamo sempre vissuto una vita semplice”.

Il calcio come ragione di vita: fino al cambio di regime

Maratone, arrampicate tra le montagne. Ma la passione di Nazira è sempre stata il calcio. Ed è grazie al calcio che è riuscita a raggiungere l’Italia e a lasciare un paese finito in mano agli oltranzisti, nell’agosto del 2021. Era a Kabul con la nazionale per un’amichevole quando i talebani sono andati al potere. I suoi ricordi sono intrisi di dolore: “Nazima, che era a Kabul per fare l’università, è riuscita a partire. Io no: non avevo il passaporto. Papà, da Bamiyan, mi ha ordinato: non tornare, chiedi ospitalità a casa del coach”.

La fuga disperata da Kabul: salvata dall’allenatore

È persino svenuta, Nazira, quando ha visto i talebani armati e minacciosi all’aeroporto. L’ha salvata il suo allenatore, che ha pagato qualcuno per far entrare tutta la squadra all’interno dello scalo. Caricata su un volo a caso, è finita a Roma. La sua fortuna, anche se all’inizio fu durissima. “Al mio arrivo in Italia non facevo altro che piangere: ho lasciato tutto in Afghanistan, non so quando rivedrò i miei genitori…”.

Quella partita in strada a Ferrara che ha cambiato tutto

“Trasferita in Romagna, un giorno le sliding doors della vita l’hanno portata a giocare una partita che le ha cambiato l’esistenza. “Sono nel dormitorio di Ferrara, dalla finestra vedo dei ragazzi italiani che giocano a pallone. Mi faccio forza, chiedo di partecipare, faccio tre gol. Quel giorno ho deciso di diventare una calciatrice professionista. Dopo che un giornale locale racconta la mia storia, mi invita la Spal. A Bologna mi sono dedicata alle lezioni di italiano: adesso che sono qui voglio conoscere la vostra lingua e la vostra cultura”.

L’approdo al Milan: il messaggio di speranza di Nazira

Al Milan è arrivata grazie all’impegno della Fondazione per dare ai giovani pari opportunità, con la mediazione culturale del Melograno Onlus. “Vivo in un centro per rifugiati a Pieve Emanuele, vado a scuola, ho imparato come arrivare al Vismara con i mezzi pubblici, adesso non mi perdo più”. E ha coronato il suo sogno, quello di diventare portiere del Milan, proprio come Maignan. “Non posso tornare in Afghanistan, è troppo pericoloso, ma spero di essere un bel messaggio per tutte le donne”. Lo è per tutti.