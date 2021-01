Milan, la voce di mercato scatena l’euforia dei tifosi

Una voce di mercato lanciata nella notte da Sky: il Milan sarebbe sulle tracce di Mandzukic. L’ex attaccante della Juventus sarebbe il profilo individuato da Paolo Maldini per dare solidità e profondità all’attacco rossonero nella seconda parte della stagione. Un giocatore, il croato, in grado di aiutare la squadra in tanti modi.

Ma non sarà di certo una trattativa semplice visto che il giocatore nelle ultime settimane ha avuto più di un avvicinamento con il Lipsia, la squadra tedesca ha mostrato forte il suo interesse e si è parlato anche di contratti, ma la prospettiva di giocare una porzione di campionato al Milan in lotta per lo scudetto potrebbe essere una carta importante per convincere Mario a scegliere di nuovo l’Italia.

L’euforia dei tifosi

La notizia di un possibile interessamento del Milan per l’attaccante croato ha letteralmente scatenato l’euforia dei fan rossoneri che sui social non hanno dubbi: sarebbe la mossa giusta. L’indiscrezione lanciata da Sky trova subito grande impatto co Simone che commenta: “Mandzukic è un grosso sì. Pochi dubbi. Può metterlo anche sulla fascia a sputare sangue. Presenza, esperienza, mentalità non scherziamo”. Anche Enrico è entusiasta: “Mandzukic prenderebbe il posto di Colombo per dire. Vuol dire dichiarare che ci prova, che non vuole dire diventare automaticamente il favorito ma che ci provi sul serio”.

La gran parte dei tifosi Milan non ha dubbi sull’importanza che un giocatore dell’esperienza del croato possa portare all’interno dello spogliatoio. C’è qualcuno che pone il dubbio dell’età soprattutto in considerazione di quella di Zlatan Ibrahimovic di cui diventerebbe compagno di reparto, ma la maggior parte dei commenti sono positivi: “Mandzukic – scrive Supersonico – è il massimo che puoi avere spendendo 0 sia come leadership siamo come similitudine con il profilo di Ibrahimovic. E’ un sì grande quanto una casa”.

I dubbi bianconeri

Per il momento però si parla solo di un interessamento, uno dei tanti di cui si parla e si parlerà fino alla fine di questa finestra di mercato. E se i tifosi del Milan sono tutti per il sì, i dubbi arrivano invece da quelli della Juventus. Mandzukic è stato un pilastro della Juve di Allegri, un giocatore che si è saputo conquistare il cuore dei tifosi non solo a suon di gol ma soprattutto grazie all’impegno messo costantemente in campo: “Sarebbe un colpo a cuore vederlo con la maglia rossonera”, sostiene Luigi.

SPORTEVAI | 14-01-2021 08:44