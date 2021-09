Milan-Lazio, Bakayoko sui cori razzisti: "Fiero della nostra pelle"

Nel corso della partita di domenica pomeriggio tra Milan e Lazio, vinta dai rossoneri per 2-0, il centrocampista rossonero Tiémoué Bakayoko ha ricevuto dei pesanti cori razzisti da parte di alcuni tifosi della Lazio, tifoseria non nuova a questo genere di uscite. Il mediano ex Chelsea, il giorno dopo, ha deciso di pubblicare un posto su Instagram dove risponde in modo fin troppo signorile a queste persone (non usiamo la parola tifosi, non lo sono):

“Grazie per il caldo benvenuto Rossoneri… Purtroppo mi sono infortunato al debutto, ma contano soprattutto i tre punti per la squadra. E ho qualcosa da dire ad alcuni tifosi della Lazio e ai loro cori razzisti contro me e mio fratello Franck Kessie. Siamo forti e orgogliosi del colore della nostra pelle. Ho fiducia che il nostro club li saprà identificare”.

OMNISPORT | 13-09-2021 14:19