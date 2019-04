Milan-Lazio, le probabili formazioni

Tutto pronto per la gara di ritorno, valida per le semifinali di Coppa Italia, a San Siro, tra Milan e Lazio. Si riparte dallo 0-0 dell'Olimpico. Per entrambe le squadre, si tratta di un appuntamento cruciale per dare un senso alla propria stagione.

Grandi novità di formazione in casa rossonera. Gattuso sorprende tutti e inserisce, nel terzetto difensivo, Caldara (una sola presenza, in stagione, per l'ex atalantino). Niente Paquetà, in avanti giocano Castillejo, Piatek e Suso.

Inzaghi, dopo lo schiaffone rimediato dal Chievo, chiede un pronto riscatto ai suoi. Confermato, in attacco, Immobile, nonostante il momento negativo a livello di gol segnati. Spazio anche alla fantasia di Correa.

Milan-Lazio, probabili formazioni

MILAN (3-4-3): Reina; Caldara, Musacchio, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Al. Inzaghi

SPORTAL.IT | 24-04-2019 07:47