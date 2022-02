Milan-Lazio, Tare: "Coppa Italia è un obiettivo"

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia contro il Milan. Queste le sue parole:

“Questo è un obiettivo nostro di stagione, veniamo da un momento positivo e cerchiamo di guardare avanti. l mercato è chiuso, ora si guarda avanti. Abbiamo avuto modo di dire e ridire le nostre ragioni, abbiamo le idee chiare di come è il presente e come sarà il futuro. Sarri gioca un ruolo fondamentale. Anche per il rinnovo? Sì”.