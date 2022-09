Milan, le cifre del rinnovo di Tonali. Si lavora ora ai prolungamenti di Leao e Bennacer

10-09-2022 10:22

L’edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sulla situazione dei rinnovi in casa Milan. Sandro Tonali ha rinnovato ieri il suo contratto sino al 2027, raddoppiando lo stipendio da 1,3 a 2,6 milioni di euro netti. Non si è trattata di una trattativa complessa, con la riduzione dell’ingaggio proposta dallo stesso giocatore nell’estate scorsa. Ora l’emolumento è stato rialzato in virtù delle ottime prestazioni sciorinate dal centrocampista ex Brescia. Da ora si inizia a lavorare per i rinnovi di Leao e Bennacer, entrambi a scadenza nel 2024. Non si tratta di un’operazione semplice, giacchè l’algerino chiede 4,5 milioni, il portoghese 7.