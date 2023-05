Milan, le frecciate di Pioli sul mercato rossonero scatenano la polemica sul web

Dopo la vittoria in casa della Juventus il tecnico ha spiegato che la rosa va migliorata per poter essere competitivi su tutti i fronti: parole che hanno riaperto il dibattito tra i tifosi

29-05-2023 13:17

Il Milan, campione d’Italia lo scorso anno, s’è qualificato alla prossima Champions League soltanto grazie alla penalizzazione della Juventus, ma per Stefano Pioli il cammino dei rossoneri in serie A è stato positivo. Dopo la vittoria sui bianconeri, però, il tecnico ha chiesto esplicitamente alla società di intervenire sul mercato per migliorare la rosa dei rossoneri: parole che hanno scatenato i tifosi.

Milan, le parole di Pioli sul mercato

La rosa del Milan va migliorata: dopo la vittoria sulla Juventus Stefano Pioli ha mandato un messaggio chiarissimo alla dirigenza rossonera, chiedendo maggiore impegno nel prossimo mercato. “Se vogliamo essere competitivi per vincere il campionato e arrivare in semifinale di Champions è chiaro che la squadra va migliorata – ha detto l’allenatore rossonero -. Per fare due competizioni di questo livello servono calciatori forti, poi se sono giovani sono contento. Se il club vorrà essere competitivo in entrambe le competizioni, chiaramente dovrà fare una rosa competitiva”.

Milan su Kamada, Openda e Loftus-Cheek

Il Milan s’è già mosso: secondo radiomercato i rossoneri sarebbero a un passo dall’ingaggiare a parametro zero Daichi Kamada, interessante e versatile centrocampista giapponese in uscita dall’Eintracht. Inoltre Paolo Maldini ha messo nel mirino altri giocatori, dall’attaccante rivelazione della Ligue 1 Lois Openda al centrocampista del Chelsea Loftus-Cheek. Secondo i tifosi del Milan, però, Pioli non può parlare esclusivamente di mercato senza prendersi le sue responsabilità per una stagione conclusa senza titoli, col Milan fuori già in inverno dalla corsa scudetto e ripetutamente sconfitto dall’Inter nei derby.

Milan, tifosi scatenati contro Pioli

“È finito un campionato balordo. Ora bisogna fare grandi cambiamenti nei prossimi mesi, non mi riferisco solo al mercato. Pioli è questo, colle sue strane gerarchie e idee. Spero faccia un upgrade soprattutto lui, perché quest’anno è mancato”, scrive su Twitter Daniele. “Tutti a scrivere di giocatori da prendere per il prossimo mercato del Milan, quando il vero colpo dovrebbe essere in panchina: Pioli ha finito il suo tempo”, attacca Ibra Mentality. “Pioli è chiaro, non vuole un De Ketelaere bis,ma la dirigenza non penso voglia un Adli bis…”, scrive Roberto citando il francese, mai preso in considerazione dal tecnico. “A noi sinceramente serve che Pioli faccia giocare chi viene acquistato”, il commento di KingLebronKobe.