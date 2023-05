Juventus-Milan, moviola: focus sui due rigori non concessi da Mariani

La prova dell'arbitro di Aprilia allo Stadium vivisezionata dall'esperto della Domenica Sportiva Saccani

29-05-2023 09:44

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Era il big-match di giornata tra una Juventus all’ultima spiaggia nel tentativo di rientrare in corsa per la Champions e un Milan cui bastavano tre punti in due gare per garantirsene l’accesso. La scelta del designatore Rocchi era caduta sull’affidabile Mariani, blindato con Costanzo e Passeri, la coppia di assistenti più utilizzata quest’anno, e Irrati – che era andato benissimo in Coppa Italia nella finale Inter-Fiorentina – al Var, ma come se l’è cavata ieri il fischietto di Aprilia nel successo dei rossoneri allo Stadium?

Rivedi qui il gol e gli highlights di Juventus-Milan

Juventus-Milan, i precedenti di Mariani con le due squadre

Erano 17 i precedenti tra Mariani e il Milan: 9 successi rossoneri, tre pareggi e 5 sconfitte a cui si aggiungono tre cartellini rossi estratti e ben 6 rigori concessi. Sono invece 10 le vittorie dei bianconere con Mariani arbitro, tre i pareggi e una sola sconfitta (contro il Napoli nel 2020). Con i bianconeri solo 2 i rigori concessi e nessun cartellino rosso estratto.

Juventus-Milan, Mariani ha ammonito solo tre giocatori

Assistito da Costanzo e Passeri, con Massimi IV uomo, Irrati al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro Mariani ha ammonito tre giocatori, due della squadra di Pioli e uno di quella di Allegri: pt 34′ Messias (M); st 11′ Cuadrado (J), 19′ Krunic (M).

Juventus-Milan, Saccani promuove la direzione di Mariani

A fare chiarezza sui casi dubbi è il moviolista della Domenica Sportiva, Massimiliano Saccani: “Mariani ha ben diretto, salvo piccole imperfezioni, l’importanza della gara era notevole. Tre gli ammoniti, solo 16 i falli fischiati. Al 7′ pt, episodio che vi mostro per far capire che non tutti i contatti di piede sono step on foot, c’è questa pizzicata di Bremer dopo aver calciato il pallone, è veramente un piccolo tocco sul piede, non punibile. Fa bene Diaz a non accentuare e a non drammatizzare”.

“Il secondo episodio al 41′: è una caduta in area di Cuadrado sotto gli occhi dell’assistente dopo un contatto comn Theo, Mariani è ben posizionato, fa bene a lasciar proseguire”.