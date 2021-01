Milan, le parole di Lampard allontanano Tomori

Fikayo Tomori, difensore del Chelsea, è uno dei giocatori che il Milan sta puntando per rinforzare il pacchetto difensivo in questo mercato di gennaio. Sulla questione è intervenuto in conferenza stampa il manager dei Blues Frank Lampard, che ha voluto chiarire la situazione legata al giovane giocatore:

“Ha assolutamente un futuro a lungo termine. Vedremo se e quando partirà in prestito. L’ho portato in prestito al Derby ed è stato uno dei migliori giocatori della Championship. C’è un piano a lungo termine per Fikayo nella mia testa e se andrà in prestito sarà per crescere e tornare come un giocatore migliore”.

Sia il Chelsea che Lampard credono e puntano fermamente su questo ragazzo. Il Milan dovrà dunque riflettere sul da farsi

OMNISPORT | 14-01-2021 23:38