Milan, le scelte di Pioli sulla lista Champions scatenano la bufera sul web

03-09-2022 08:31

Ieri aveva già messo le mani avanti. Stefano Pioli, nella conferenza pre-derby, era stato chiaro: “Nella lista Champions ci saranno rinunce dolorose, stiamo valutando fino all’ultimo”. Nessuno però si aspettava la bocciatura di quasi tutti i nuovi arrivati e le scelte del tecnico rossonero fanno già discutere con i tifosi che si stanno scatenando sui social.

Milan, nella lista Champions fuori Adli, Vranckx e Thiaw

Bocciati praticamente quasi tutti i nuovi acquisti da Pioli. Tra i nomi consegnati alla Uefa mancano alcuni profili illustri. Se l’assenza di Ibrahimovic era ovvia e quella di Bakayoko altrettanto scontata sorprende invece l’esclusione di Adli. Fuori anche i nuovi arrivati Thiaw e Vranckx, dentro Dest e l’infortunato Florenzi, out Tatarusanu (in porta con Maignan c’è Mirante).

Milan, la lista Champions scelta da Pioli

Questa la lista consegnata all’Uefa

Portieri: Maignan, Mirante.

Difensori: Kalulu, Florenzi, Tomori, Kjaer, Gabbia, Calabria, Dest, Hernandez, Ballo-Touré.

Centrocampisti: Pobega, Tonali, Bennacer, Krunic, Saelemaekers, Messias, Diaz, De Ketelaere.

Attaccanti: Leao, Rebic, Giroud, Origi.

I tifosi criticano Pioli per le esclusioni di Adli e Vranckx

Sono soprattutto le assenze di Adli e Vranckx a far infuriare i tifosi come si evince dalle reazioni su twitter: “Con lui i nuovi li vedremo ad Aprile se tutto va bene! Vranckx ha più presenze in Champions di più della metà dei nostri giocatori in un reparto in difficoltà risultato? Fuori dalla lista Champions, non capisco”, oppure: “L’esclusione che mi brucia di più è quella di Vranckx. Per quanto debba ambientarsi, speravo avessero più fiducia nel breve. Al posto di uno dei sopraccitati (tranne Pobega che è vivaio Milan) doveva starci” e ancora: “Vabbè thiaw e adli ci sta, ma vranckx ci doveva essere zio caro”

C’è chi scrive: “Gli zero minuti col Vicenza erano una bocciatura chiara. Nelle amichevoli estive fai sempre giocare almeno un po’ i nuovi, soprattutto se devono integrarsi, a costo di metterli fuori ruolo. Per lui Adli in questo momento non è un giocatore all’altezza” e anche: “queste scelte, analizzate rapidamente, sembrano folli e incomprensibili” e poi: “Magari mi sbaglio per il discorso riguardante le liste, ma, considerato che è proprio il centrocampo il reparto più scarso in termini di numero, lasciare fuori sia Vranckx che Adli mi sembra discutibile”

Il web è scatenato: “Purtroppo che ci qualche taglio doloroso si sapeva, diciamo che Tata/Ibra/Baka come Adli me li aspettavo, invece mi ha sorpreso la scelta di Thiaw e Vranckx, pensavo altri due nomi, sono scelte, vedremo se saranno quelle giuste, si preferito puntare su chi è più avanti” e poi: “Il mercato a questo punto non lo trovo sensato. Hanno comprato calciatori per cosa?”

Pioli resta sotto accusa: “soprattutto nel centrocampo scelte totalmente insensate come tante di questa gestione Pioli che a volte mi chiedo come abbia potuto portarci al titolo…” e infine: “Qualsiasi sia il motivo, non esiste alcuna scusa per lasciare fuori Vranckx. Krunic è rotto, chi entra al posto di Tonali e Bennacer? Insensato. Eh si critico e pure parecchio”.