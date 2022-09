Milan, doppio colpo sul filo di lana: il web rossonero in fermento

Sul filo di lana, ma in tempo utile. Il Milan ha chiuso il calciomercato estivo col botto, perché proprio nelle ultime ore il club rossonero ha ufficializzato l’acquisto di Aster Vranckx e Sergino Dest. Il centrocampista belga è arrivato dal Wolfsburg con la formula del prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (12 milioni), indosserà la maglia numero 40, e guadagnerà 1,5 milioni. Lo statunitense, invece, è approdato in prestito gratuito, ma con un ingaggio importante di 3,8 milioni pagato interamente dal club di via Aldo Rossi. Se il Milan vorrà acquistarlo a titolo definitivo dovrà versare 20 milioni al Barcellona.

Milan, il mercato dei millennials

Il mercato dei millennials, lo ha definito qualcuno: Adli 2000, Dest 2000, De Ketelaere 2001, Thiaw 2001 e Vranckx 2002. Età media abbassata e costi contenuti: questo è il nuovo Milan costruito da Maldini e Massara. Un investimento sul futuro, una scommessa per un domani ancora più radioso. Vranckx, considerato un “mix” tra Witsel e Tielemans, è un giocatore tutto da scoprire: 47 presenze e 5 gol con il Wolfsburg, non ha ancora debuttato con la maglia della nazionale belga. Dest è invece destinato a ricoprire il buco lasciato dall’infortunio di Florenzi: terzino destro, vanta 51 presenze con la maglia del Barcellona e 17 con quella della Nazionale Usa.

Milan, tifosi sicuri: scelte giuste

Ma i tifosi non hanno dubbi: la società ha operato bene, affiancando dei giovani a giocatori già esperti, e il mix consentirà al Milan di togliersi molte soddisfazioni. Come spiega Antonio: “la politica del Milan sui giovani da i suoi frutti, è un lavoro fatto con grande professionalità . Grande Milan . Bravissimi MM (Maldini-Massara)”. Hamza non ha dubbi: “Dest é fortissimo gli serve solo il tempo per inserirsi”. E Vittorio confessa: “Non li conosco ma sposo in pieno la linea della società!”. Paris non ha dubbi: “Considerato che Magic Maignan, Kalulu, Tomori e Tonali erano praticamente degli sconosciuti…buon lavoro ed onore a Paolo Maldini, uno che di calcio forse ne capisce qualcosa”.

I tifosi del Milan si fidano di Maldini

Il fatto che li abbia scelti Paolo Maldini in persona, è sufficiente per molti tifosi, come Matteo: “Dest secondo me giocherà esterno alto e rischia di esser davvero un gran colpo, Vranckx non lo conosco ma Paolino lo segue da un anno e questo mi basta e avanza”. E Alessandro insiste: “Che dire …. Redbird ha voluto subito far capire le sue potenzialità!! Fegati spappolati”. Nemmeno Ettore ha dubbi: “Se li ha presi Maldini sono buoni di sicuro. Forza Milan sempre e comunque”. E Krimo: “Per me Dest il miglior acquisto del Milan quest’anno”. Giancarlo la vede allo stesso modo: “Fino a quando ci sarà Maldini e ci saranno anche i risultati qualsiasi acquisto va benissimo”. Anche Elio è dello stesso avviso: “Visti gli ultimi infortuni… hanno cercato di rimediare, comunque arrivano da squadre importanti… vedremo, sono ragazzi molto motivati e mi fido di Maldini e Massara“.

Milan, non tutti i tifosi sono contenti

Ma c’è anche una parte della tifoseria rossonera che si dice dubbiosa, come Roberto: “Mercato pessimo…..le altre si sono rinforzate vedi Roma e noi siamo stati a guardare …e niente bomber attaccante mah..sarà dura quest anno”. E Bruno aggiunge: “Ok. Va bene i giovani, ma io avrei preso anche qualcuno leggermente più esperto per l’immediato. Speriamo bene”. Gilberto invece va giù pesante: “I veri obiettivi erano altri, cerchiamo di non essere ipocriti. Questi sono ripieghi”. Vittorio invece mette le mani avanti: “Vediamoli all’opera poi valutiamo per adesso perfetti sconosciuti”. Giancarlo è laconico: “Mah,vedo a malincuore che anche il Milan segue la pista dei giovani all’estero spegnendo i sogni dei nostri giovani italiani“.

