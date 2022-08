30-08-2022 13:21

Il Milan procede a gonfie vele tanto sul campo quanto sul mercato. Col 2-0 al Bologna infatti i rossoneri si sono confermati ai vertici del campionato dopo tre giornate, una posizione che la compagine meneghina proverà a rafforzare ulteriormente nelle prossime settimane contando sul neo-arrivato Thiaw ma non solo.

Milan, l’annuncio di Thiaw

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Malick Thiaw dallo Schalke 04. Il difensore tedesco ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027”: con queste parole il Milan ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo del difensore classe 2001.

Ex Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Thiaw rappresenterà dunque fin da subito un’alternativa più che valida per Pioli nel reparto arretrato, settore che, col suo approdo e la contemporanea conferma di Gabbia, ora si può definire completo.

Milan, la prossima mossa di Maldini

Al contrario, a centrocampo il Milan, dopo l’innesto di De Ketelaere, cerca ancora un uomo di sostanza che possa essere un ricambio di livello dei titolarissimi.

In quest’ottica, Maldini ha messo nel mirino Aster Vranckx, classe 2002 in uscita dal Wolfsburg per il quale nelle prossime ore verrà fatto un ultimo serio tentativo.

L’assist di Paquetà al mercato del Milan

Sondato anche da Bologna e Atalanta, Vranckx ha già dato il suo ok al trasferimento al Milan, club che per accontentarlo però dovrà senza tanti indugi aggirare l’ostacolo della richiesta fatta dai biancoverdi, intenzionati ad incassare 13 milioni.

Il “Diavolo”, per ora, si è spinto non oltre una proposta da un milione per il prestito più undici per il riscatto ma presto potrebbe ritoccare l’offerta forte del gruzzolo proveniente dal passaggio di Paquetà dal Lione al West Ham: grazie al contratto stipulato ai tempi della cessione ai francesi, il Milan infatti avrà il 15% della plusvalenza ovvero 6 milioni, un tesoretto che potrebbe risultare decisivo per dare con successo l’assalto finale a Vranckx.

