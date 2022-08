Milan: Gabbia rimane nonostante l'arrivo di Thiaw

28-08-2022 15:30

In tema Milan, la notizia del fine settimana è relativa all’acquisto del talento classe 2001 Malick Thiaw dello Schalke 04 per una cifra di 5 milioni di euro. Matteo Gabbia, fortemente indiziato alla cessione in prestito allo scopo di lasciare spazio al nuovo arrivato, rimarrà comunque al suo posto. Questa è la decisione della dirigenza rossonera, nonostante i sondaggi di Empoli e Sampdoria, che permetterà così al classe ’99 di giocarsi le sue carte con la maglia dei campioni d’Italia, anche in vista della Lista Uefa, che prevede l’inserimento di almeno tre prodotti del vivaio della squadra.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

