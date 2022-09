Milan, ufficiale l'arrivo di Aster Vranckx

01-09-2022 18:52

Il Milan, nonostante un mercato molto più difficile del previsto, specialmente all’inizio, ha finalmente il proprio nuovo centrocampista. È infatti ufficiale l’arrivo di Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2001, prelevato in prestito dal Wolfsburg. Anche se manca ancora l’annuncio ufficiale da parte del Milan, il suo nome compare già sul sito della Lega Serie A.

Vranckx non era ovviamente la prima scelta, ma si è rivelato l’unico al quale il Milan pè riuscuto ad arrivare in queste ultime ore di mercato. Il belga arriva alla corte di Stefano Pioli per sostituire Franck Kessie, che a inizio estate è volato a parametro zero al Barcellona.

Ora la rosa del Diavolo puà finalmente dirsi completa per tentare l’assalto al secondo Scudetto consecutivo.