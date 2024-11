Leao, il paragone con Sinner è impietoso. Capello spara a zero: "Questo è il problema di Rafa"

L’ex allenatore torna a mettere nel mirino l’attaccante rossonero, sottolineando la differenza di mentalità col fuoriclasse del tennis: “Gli servirebbe la testa di Jannik”

Rafa Leao ha dato segnali di ripresa nelle ultime uscite del Milan, ma questo non basta a Fabio Capello: l’ex tecnico rossonero ha tirato in ballo Jannik Sinner e la sua mentalità per tornare a criticare l’attaccante portoghese.

Milan, Capello cita Sinner per criticare Leao

“Leao impari da Sinner”: in estrema sintesi è questo il consiglio che Fabio Capello rivolge all’attaccante portoghese del Milan. Un consiglio che, in realtà, assomiglia di più a una (ennesima) critica: a Sky Sport l’ex tecnico dei rossoneri è tornato a parlare di Leao e del suo atteggiamento in campo per descrivere quello che dovrebbe essere il rapporto ideale tra talento e impegno.

Milan, Capello e il nuovo attacco a Leao

“In Italia abbiamo un giocatore come Leao che ha un talento incredibile ma si accontenta”, ha dichiarato Capello, tornato dunque a criticare l’attaccante del Milan per la sua mentalità e l’atteggiamento in campo. Già in passato, recente e lontano, l’ex allenatore aveva messo nel mirino il portoghese, accusandolo di non sfruttare a dovere le sue immense qualità, mancando di leadership e soprattutto continuità. Un vero spreco secondo Capello che vorrebbe vedere Leao più simile a un campione di un altro sport come Jannik Sinner.

Milan: Capello, Leao e la testa di Sinner

“Bisognerebbe dare a Leao un po’ della testa di Sinner – ha poi aggiunto Capello su Sky Sport – servirebbe a fargli vedere quello che potrebbe fare”. Sinner è sempre stato un talento del tennis, ma nessuno immaginava potesse arrivare fino ai vertici del ranking ATP: un percorso che l’altoatesino è riuscito a compiere affiancando alle sue qualità la costante voglia di migliorarsi, senza sentirsi mai appagato. E per Capello è proprio questa la dote che manca a Leao: “Lo sport è sacrificio, è far cose diverse – la conclusione del tecnico -: non accontentarsi del risultato”.