Nations League, le classifiche: Morata gioca solo 20’ ma la Spagna vince, show Leao-Cr7 col Portogallo, caos in Kosovo-Romania

Furie Rosse e lusitani promossi ai quarti di finale. In League C, il Kosovo abbandona il campo in segno di protesta. Continua il sogno di San Marino

Si sono disputati gli incontri della 5^ giornata dei gironi eliminatori di Nations League. In League A, vittorie per Spagna (2-1 in Danimarca) e Portogallo (5-1 contro la Polonia). Esulta anche la Scozia (1-0 alla Croazia), parità in Svizzera-Serbia (1-1).

In League C, caos in Romania-Kosovo: i tifosi rumeni inneggiano alla Serbia e i calciatori del Kosovo abbandonano il rettangolo di gioco in segno di protesta. Padroni di casa promossi grazie allo 0-0 maturato sul campo. Vittorie per Cipro (2-1 alla Lituania), Irlanda del Nord (2-0 alla Bielorussia) e Bulgaria (1-0 in Lussemburgo).

In League D continua il sogno di San Marino, che con l’1-1 ottenuto in casa contro Gibilterra coltiva, ancora, sogni di promozione.

Nations League, risultati e classifiche in League A

Show del Portogallo, che sbrana la Polonia e fa qualificare pure la Croazia, sconfitta sul campo della Scozia (1-0 firmato McGinn, al 41’ della ripresa, con i croati in inferiorità numerica dal 44’ del primo tempo, per il doppio giallo a Sucic).

Dopo lo 0-0 della prima frazione, si scatena Leao, che sblocca il risultato al 14’ del secondo tempo, cancellando il digiuno in nazionale che durava da 8 mesi. L’eterno Cristiano Ronaldo raddoppia dal dischetto, Bruno Fernandes mette al sicuro al risultato e nel finale il Portogallo dilaga: 4-0 di Pedro Neto e doppietta di Ronaldo, prima del gol della bandiera di Marczuk.

Portogallo ai quarti di finale da primo della classe. Seconda la Croazia a 7 punti, fuori dai giochi Polonia e Scozia. Nell’ultimo turno, in programma lunedì sera, il Portogallo ospita la Croazia e la Polonia attende la visita della Scozia.

Classifica: PORTOGALLO 13, CROAZIA 7, Polonia 4, Scozia 4.

Nel gruppo 4, la Spagna ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale di Nations League espugnando il campo della Danimarca, nello scontro diretto per il 1° posto, aritmeticamente conquistato dalle Furie Rosse grazie al 2-1 di ieri.

Solo 20’ in campo per Morata, reduce dal trauma cranico rimediato in uno scontro in allenamento con Strahinja Pavlovic. Sblocca Oyarzabal al 15’ del primo tempo, nella ripresa raddoppia Perez su assist di Dani Olmo, la Danimarca riesce soltanto ad accorciare al 39’ con il laziale Isaksen. Esordio amaro per il ct danese Riemer.

Nell’altro incontro, la Serbia rimane in gioco grazie all’1-1 strappato alla Svizzera, già retrocessa in League 2, nonostante un rigore sbagliato da Mitrovic, al 10’ della ripresa. Svizzeri avanti con Amdouni, su invito di Freuler, pareggio serbo a due minuti dal 90’ con Terzic, assistito da Vlahovic.

Nell’ultimo turno, in programma lunedì sera, la Spagna ospita la Svizzera, ma i fari sono puntati su Serbia-Danimarca: Vlahovic e compagni devono assolutamente vincere per scavalcare la Danimarca, alla quale basta un pareggio per accedere ai quarti di Nations League.

Classifica: SPAGNA 13, Danimarca 7, Serbia 5, Svizzera 2.

Nations League, risultati e classifiche in League C

In League C, clamoroso abbandono del Kosovo che, in segno di protesta, ha lasciato il campo dopo che i tifosi rumeni hanno intonato cori pro-Serbia e sventolato alcune bandiere dei rivali.

I calciatori kosovari sono rientrati negli spogliatoi, dopo mezzora di scaramucce con quelli rumeni. Dopo 30’ di attesa, l’arbitro ha decretato la fine dell’incontro. Non è il primo episodio del genere: nel settembre del 2024, l’incontro tra le due squadre, valevole per la 6^ giornata delle qualificazioni a Euro2024, era stata sospesa al 15′ del primo tempo, per uno striscione esposto in tribuna dai tifosi rumeni: “Il Kosovo è Serbia”. I calciatori del Kosovo avevano ripreso a giocare solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine e la “sparizione” dello steccato incriminato.

Lo 0-0 di ieri premia la Romania, promossa in League 2. Al Kosovo non rimane che difendere il 2° posto, in attesa delle decisioni dell’UEFA. Nell’ultimo turno, in programma lunedì sera, la Romania ospita Cipro, mentre il Kosovo se la vedrà contro la Lituania, sconfitta per la 5^ volta di fila (2-1 in Cipro) e già retrocessa in League D.

Classifica: ROMANIA 12, Kosovo 9, Cipro 6, Lituania 0.

Nel gruppo 3, tutto è ancora in discussione: l’Irlanda del Nord ha avvicinato la promozione in League 2 grazie al 2-0 alla Bielorussia. Ne ha approfittato la Bulgaria, che ha scavalcato i bielorussi al 2° posto in virtù dell’1-0 rifilato al Lussemburgo, ultimo e già retrocesso.

Classifica: Irlanda del Nord 10, Bulgaria 8, Bielorussia 6, Lussemburgo 2.

Nations League, risultati e classifiche in League D

Nell’unica gara di League D, pareggio di speranza di San Marino contro Gibilterra: 1-1 deciso dai rigori realizzati da Walker, all’11’ del primo tempo, per gli ospiti, e da Nanni, al 92’, per i padroni di casa. Per la promozione in League C, a San Marino (4 punti) serve vincere in Liechtenstein (2 punti): in caso di successo scavalcherebbe Gibilterra (6 punti) al primo posto.