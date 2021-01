Rafael Leao diventa protagonista anche fuori dal campo. Il portoghese è un grande appassionato di musica rap e qualche settimana fa aveva parlato di questa sua passione a “Rolling Stone”.

Come spiega Milan news, e come riportato dall’amico e produttore Adjane Rafael il 29 gennaio è in uscita l’album ‘Beginning’, che segnerà l’esordio nel mondo della musica del calciatore rossonero.

Se la caverà anche con il microfono? Ai fan la sentenza.

OMNISPORT | 22-01-2021 19:23