Milan, Leao non ascolta più nessuno e ora vuole restare: ecco le cifre

Il portoghese, sempre nei pensieri di Chelsea e Real Madrid, pare sempre più convinto a legarsi al Diavolo. Le parti sono vicinissime, c'è solo l'ostacolo Sporting.

26-04-2023 10:30

Rafael Leao è sempre più deciso a restare rossonero. Le offerte sono tante ma il portoghese non sembra disposto ad ascoltare nessuno: vuole solo il Milan.

Milan, Rafael Leao sempre più deciso a restare

Complice un rendimento stellare nelle ultime uscite, Rafael Leao ha ritrovato il sorriso e, con lui, tutto il popolo rossonero. C’è una finale di Champions League da conquistare e un finale di stagione che potrebbe regalargli altre grandi soddisfazioni.

Al Milan si sente a proprio agio. E’, ormai, il leader tecnico della squadra. Ha in mano il presente e il futuro del Diavolo. Ormai pare aver deciso di restare a Milano, sponda rossonera. sa che è la sua casa.

Milan, le cifre dell’accordo per il rinnovo di Leao

A livello contrattuale è ormai tutto pronto. Si va verso un rinnovo sino al giugno del 2027 (l’attuale accordo scade nel 2024) con un ingaggio vicino ai sette milioni di euro netti.

Le parti sono vicinissime, resta solo in gioco la questione legata al pagamento della multa allo Sporting Lisbona (22 milioni di euro) che, al momento, pare l’ultimo ostacolo prima della classica fumata bianca. Tuttavia, anche da questo punto di vista, le parti in gioco sembrano serene e pronte al dialogo.

Leao, Chelsea e Real Madrid pronte a virare su altri profili

Chelsea e Real Madrid, da tempo, sono sulle tracce di Rafael Leao. Il club inglese l’ha cercato già a gennaio e vorrebbe farne il perno attorno al quale ricostruire i Blues. Carlo Ancelotti ha un debole per Rafael Leao e lo vedrebbe benissimo nel suo stellare Real Madrid.

Tuttavia, entrambi i club, nonostante disponibilità economiche importanti, non sembrano avere chances, al momento, di far cambiare idea a Rafael Leao, sempre più deciso a legarsi al Milan anche per le stagioni future. Il popolo rossonero non vede l’ora di brindare al rinnovo del suo beniamino, magari insieme ai festeggiamenti per un trofeo decisamente prestigioso, ossia la Champions League.