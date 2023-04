Real Madrid, Ancelotti non l'ha presa affatto bene

Il tecnico italiano infastidito per la sconfitta sul campo del Girona.

26-04-2023 09:09

Con la sconfitta patita sul campo el Girona (4-2), il sogno di una clamorosa rimonta nella Liga da parte del Real Madrid è svanito. Il Barcellona, di fatto, ha in mano il titolo. Ancelotti, semifinalista in Champions League e finalista in Copa del Rey, non ha preso bene la sconfitta contro il Girona e, nel post match, ha voluto essere chiaro con la sua squadra a riguardo.

“La sconfitta? Non va mai bene ma potrebbe essere utile. Senza impegno difensivo, questa squadra ha problemi a vincere le partite. Se i giocatori non l’hanno capito, lo ripeterò tutti i giorni. Vinicius? A livello individuale è andato anche bene, con un gol e un assist. Però troppi cartellini per uno come lui”, le sue parole riportate da Marca.