Champions League, il pass per la semifinale avvicina Leao al rinnovo

Decisivo nella doppia sfida con il Napoli in Champions League, il portoghese pare sempre più convinto a restare rossonero. Il bonus semifinale potrebbe aiutare.

19-04-2023 10:55

Il Milan è tra le prime quattro d’Europa. Il Diavolo ha eliminato il Napoli grazie ad un super Rafael Leao. Ora il rinnovo del portoghese è più vicino.

Milan, Leao decisivo nella doppia sfida con il Napoli

I fuoriclasse si vedono quando le partite contano. Rafael Leao ha dimostrato di essere un top player quando più serviva, ovvero nel derby di Champions League contro il Napoli. Il portoghese è uno dei motivi principali per cui il Diavolo è in semifinale.

Già fondamentale nella gara d’andata (sulla rete di Ismael Bennacer), Rafael Leao si è superato nel match al Maradona. La sua progressione che è valsa la rete di Olivier Giroud ha incantato tutti. Una giocata da campionissimo, la conferma che Rafael Leao è il diamante più prezioso a disposizione di Stefano Pioli.

Milan: più soldi dalla Champions, più soldi per Leao

Proseguendo il suo cammino in Champions League, la società rossonera si è assicurata un altro bonus, quantificabile in 12,5 milioni di euro, a cui va aggiunto l’incasso della semifinale a San Siro (certo un atro sold out).

Milioni freschi che potrebbero aiutare il Diavolo a trovare la quadra nella lunga trattativa con l’entourage del portoghese. Il pagamento della multa allo Sporting Lisbona ora fa meno paura alle parti coinvolte.

Milan, Leao pare deciso a restare rossonero

Su Rafael Leao, anche alla luce delle tante magie in Champions League, ci sono sempre più club europei. Fa gola praticamente a tutti: dal Real Madrid al Manchester City, passando per il Chelsea.

Tuttavia, la sensazione è che Rafael Leao sia sempre più determinato a restare rossonero. La squadra è competitiva, i tifosi lo amano alla follia e, in campo, è ormai il leader assoluto. Ovviamente servirà accontentarlo dal punto di vista economico ma le condizioni sono sempre più favorevoli per arrivare, finalmente, alla classica fumata bianca. Il popolo rossonero si augura di potersi godere le magie del suo fuoriclasse preferito ancora a lungo. Intanto c’è un finale di stagione straordinario da vivere.