Milan, Pioli: "Ci davano tutti sfavoriti, ma abbiamo un cuore grande"

Le dichiarazioni del tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo la qualificazione in semifinale di Champions League

19-04-2023 00:03

Allo Stadio Maradona, il Milan si qualifica per le semifinali di Champions League pareggiando il ritorno dei quarti di finale per 1-1 contro il Napoli (risultato complessivo 1-2). Le reti della partita sono state siglate da Giroud per i rossoneri ed Osimhen per i partenopei.

Milan, Pioli: “Stiamo crescendo tanto”

A Sky Sport, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato così la prestazione dei rossoneri: “È normale quando vivi queste serate essere la persona più felice ed orgogliosa del mondo. Lavoriamo per queste emozioni grandissime. Per nostra fortuna è andata nella direzione giusta. Stiamo crescendo tanto. Poi ci tengo per i tifosi che ci hanno aiutato anche nei momenti difficili di questa stagione ed è anche merito loro se siamo qui. Il Napoli ha fatto una grande partita. Noi abbiamo difeso più bassi, con grande sacrificio, fondamentale per una squadra che voleva raggiungere questo obiettivo”.

Milan, Pioli: “Semifinale? Voglio godermi questa qualificazione”

In merito alla qualificazione in semifinale, Pioli commenta in questo modo: “Mi piace pensare giorno per giorno, non mettere il carro davanti ai buoi. Un altro grande scalino che il gruppo ha scalato. Ringrazio il club che ci aiuta e sono felice dei tifosi che ci hanno aiutato a superare momenti difficili col suo sostegno. Preferisco godermi questa qualificazione, chi capiterà capiterà. Chiunque arriverà, sarà una grande semifinale di Champions”.

Milan, Pioli: “Nessun rimpianto per il campionato”

Per quanto riguarda eventuali rimpianti in campionato, Pioli spiega che “In generale dopo il Mondiale abbiamo perso tanti punti. Detto questo il Napoli vincerà meritatamente il campionato e siamo orgogliosi a maggior ragione per essere riusciti ad eliminarli. Noi ci abbiamo messo tanto in queste due partite e abbiamo vinto. Il cammino europeo? Sono esperienze che ti danno consapevolezza, forza. Era la prima volta che questo gruppo giocava partite di questo livello. Ora pensiamo al campionato”.