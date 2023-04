Napoli fuori dalla Champions: Kvaratskhelia e non solo, i tifosi individuano i colpevoli

L’eliminazione dalla competizione europea contro i rossoneri scatena i supporter azzurri: l'attaccante georgiano tra i più criticati per il rigore fallito nel finale

18-04-2023 23:07

L’umore dei tifosi del Napoli non può che essere nero dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro il Milan. Kvaratskhelia è indicato tra i colpevoli dell’eliminazione, ma sul banco degli imputati non c’è solo il georgiano.

Napoli, tifosi infuriati con Ndombele e Kvaratskhelia

A far infuriare i tifosi del Napoli sui social network è soprattutto il modo in cui la squadra di Luciano Spalletti ha incassato la rete del vantaggio del Milan, firmata da Giroud: Ndombele, protagonista della palla persa che dà il via all contropiede rossonero, è sul banco degli imputati, ma il francese non è il solo tra i colpevoli. I tifosi se la prendono poi anche con Kvaratskhelia per il rigore fallito nel secondo tempo che avrebbe potuto riaprire più presto la corsa qualificazione rispetto al gol segnato nel finale da Osimhen.

Napoli, l’ingenuità sul gol di Giroud

Tanti i tifosi del Napoli che se la prendono con Ndombele per l’azione del gol del Milan. “Inconcepibile l’errore di Ndombele, inconcepibile”, scrive Marcus riguardo alla palla persa dal francese in occasione dell’1-0 del Milan. Altri tifosi, invece, allargano le accuse agli altri compagni di squadra, come Di Lorenzo e Rrahmani, che non sono riusciti a fare fallo su Leao per arrestarne la corsa.

“Complimenti per non aver fatto fallo a centrocampo per interrompere l’azione, sempre gli stessi errori sempre”, commenta Marco. “No vabbè, un altro gol preso facendo fare 50 metri senza nemmeno tentare il fallo. L’eliminazione ce lo meritiamo tutta”, aggiunge Lupus Alberto. “Mi raccomando non buttatelo mai a terra Leao…”, scrive Franck. “Tre gol fotocopia in tre gare, mai una volta che proviamo a buttarli giù”, il commento di Manuel.

Napoli, le critiche a Kvaratskhelia

L’altro giocatore nel mirino è Kvaratskhelia per il rigore fallito nel secondo tempo che avrebbe potuto rilanciare il Napoli. “Pessimo rigore, non era serata per Kvicha”, commenta Fabi22. “Ma come si fa a fargli calciare il rigore dopo che stasera ha sbagliato tutto?”, aggiunge Targaryen allargando l’accusa a Spalletti. “Doveva tirare Osi. Kvara non era in partita”, commenta Federica.

Ma tra i tifosi del Napoli c’è anche chi, come Grazia, ci tiene a salutare una squadra che ha regalato grandi emozioni. “Grazie per tutto quello che ci avete fatto vivere in questa Champions”, scrive la tifosa.