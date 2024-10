Milan, Leao out: il pugno duro di Fonseca scatena i tifosi sul web

Non fa sconti il tecnico rossonero: chi sbaglia paga con l'esclusione dalla squadra, con l'Udinese tanti cambi. La reazione dei tifosi sui social

“Quando sono qui in Portogallo sento il sostegno di tutti, anche l’allenatore qui ha molta fiducia in me”. Le parole pronunciate da Rafael Leao, nel post gara Scozia-Portogallo, sono arrivate dritte dritte a Milanello e hanno fatto fischiare non poco le orecchie di Paulo Fonseca che è già alle prese con situazioni scottanti da risolvere. Ma il tecnico del Milan è stato chiaro in conferenza: “Chi sbaglia pagherà” e a risultati altalenanti, casi di ammutinamento, rigori ‘scippati’ al tiratore prescelto, e ora anche frecciatine a distanza da un top player rossonero, risponde con i fatti. Nella gara contro l’Udinese, l’attaccante portoghese, che era già tra i ‘diffidati’ del tecnico del Milan, non sarà titolare. La probabile formazione dei Diavoli nella gara contro i friulani, intanto, scatena una bufera sui social.

Milan-Udinese, la rivoluzione di Fonseca

Squalifica di Theo Hernandez a parte, nella gara del Milan contro l’Udinese, Paulo Fonseca si prepara alla rivoluzione: il terzino sinistro 21enne, Filippo Terracciano, prenderà il posto del francese mentre Emerson Royal, sulla corsia opposta, sarà confermato al posto di Calabria ancora infortunato.

Ma non finisce qui per il tecnico portoghese: Pavlovic, in difesa, resta favorito a Tomori che dovrebbe partire dalla panchina dopo l’episodio del rigore scippato a Pulisic.

Milan-Udinese, Rafael Leao out: cambi in attacco

Rafael Leao resterà fuori dall’11 iniziale nella gara contro l’Udinese, tante le novità in attacco: confermato Morata al centro dell’attacco, con Pulisic alle sue spalle da trequartista del 4-2-3-1; spazio a Chukwueze sulla destra e ad Okafor sulla corsia sinistra al posto dell’attaccante portoghese.

Anche Abraham sarà escluso dai titolari per aver disobbedito al tecnico Fonseca nella trasferta di Firenze.

I tifosi del Milan sono dalla parte di Fonseca per il pugno duro

Dopo la conferenza di Paulo Fonseca, pre Milan-Udinese, i tifosi rossoneri si sono scatenati sui social e sono in stragrande maggioranza dalla parte del tecnico: “Fonseca fa benissimo a punire Tomori e Abraham ed il loro atteggiamento è molto più grave e pesante di quanto lo sia stato quello di Theo e Leao per 20 secondi di cooling break, chi si lamenta fatico davvero a comprendere cosa si aspettasse”.

E ancora: “Parliamoci chiaro, quello che abbiamo visto a Firenze è gravissimo ed è giusto che Fonseca sia inc… e usi il pugno duro. Solo che se lo fa lui qualcuno storce il naso mentre se lo avesse fatto Conte ci sarebbero stati solo elogi”.

C’è chi scrive: “Volevate un allenatore che li prendesse a calci in c.. sti vacanzieri viziati. Viene messo Fonseca, prendetevela con chi l’ha scelto se non vi piace, nel caso la colpa È DI CHI L’HA MESSO LI’ NON SUA”!

Non si placano i tifosi sul web: “Quanto ha gasato il: “Non me ne frega un c… del nome, se ci sono problemi io ne parlo faccia a faccia con giocatori e squadra” di Fonseca. Tutto giusto, ottimo inizio di conferenza”. C’è poi chi sostiene Fonseca: “Volevate Conte che è il campione assoluto di chi ti urla in faccia se non fai al millimetro le cose che dice lui o se ti azzardi a ciondolare (come i nostri), ora che Fonseca gli urla nel viso non va bene, “è scemo” gli ridono in faccia. Siete da terapia”.

E infine: “Fonseca uno dei pochi che stia realmente cercando di risollevare l’aspetto mentale della squadra tra dirigenza non all’altezza e Ibra in vacanza 365 giorni all’anno, probabilmente non ci riuscirà ma gli va dato atto di questo”.