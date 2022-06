MIlan, lotta con la Juve per un giovane centrocampista

02-06-2022 22:18

Il Milan sta pensando a un centrocampista in vista della prossima stagione, un uomo in grado di sostituire il partente Franck Kessie, ivoriano classe 1996 in procinto di accasarsi al Barcellona.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri stanno mantenendo vivissimi i contatti col River Plate per Enzo Fernandez, il quale però ha una clausola di 18 milioni. Gli argentini non scenderanno al di sotto di questa cifra.

Il quotidiano torinese riporta anche l’interessamento della Juventus.