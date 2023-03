Il portiere non potrà più muoversi per tentare di distrarre il tiratore del penalty.

25-03-2023 18:50

Una nuova regola, in vigore dal 1° luglio 2023, non è stata tanto gradita dall’estremo difensore del Milan e della Francia, Mike Maignan: il portiere non potrà più muoversi per tentare di distrarre il tiratore del penalty.

Mike Maignan sul suo profilo Twitter ha ironizzato: “Nuove regole IFAB per i rigori nel 2026: i portieri dovranno essere di spalle al momento del tiro. In caso di parata, verrà fischiato un calcio di punizione indiretto”.