Milan, Maldini ha le idee chiarissime sul mercato di gennaio

30-11-2021 19:07

Nonostante il Milan abbia conquistato un punto nelle ultime tre partite di Serie A, delle quali le ultime due perse, e il girone di Champions League risollevato solamente dalla vittoria esterna sull’Atletico Madrid che ha alimentato le speranze di qualificazione agli ottavi di finale, che fino a qualche settimana fa sembravano molto lontani, Paolo Maldini ha le idee molto chiare sulla sessione di mercato di gennaio: nessuna operazione di entrata e uscita ma restare concentrati solo sui rinnovi, a cominciare da quello di Kessie ma anche di quelli di altri calciatori, per esempio Theo Hernandez e Romagnoli.

Milan, Maldini chiude il mercato di gennaio e punta ai rinnovi

“La nostra squadra, in tutta sincerità, è competitiva – dice il guru di mercato rossonero e direttore dell’area tecnica ai microfoni di Sky alla cerimonia di consegna del Golden Foot Award -. Quello di gennaio viene definito mercato di riparazione, ma noi non abbiamo nulla da riparare. In questo momento non siamo intenzionati a fare niente e sinceramente non credo che faremo qualcosa. Siamo sempre in ballo per i rinnovi, ci sono trattative in corso e finché c’è tempo c’è speranza”.

Maldini crede in un Milan vincente

Maldini credi in un Milan in grado di poter vincere qualcosa malgrado il crollo interno col Sassuolo, quindi per ora meglio concentrarsi sui due principali obiettivi stagionali, campionato e Champions League: “Non ci sono scuse per la sconfitta con gli emiliani, mercoledì (contro il Genoa al Ferraris, ndr) abbiamo l’occasione di riprendere il nostro cammino. Sappiamo benissimo che dovremo fare fatica. Siamo solo all’inizio del cammino, abbiamo fatto grandissime cose ma per vincere un trofeo bisogna fare qualcosa di eccezionale”.

Milan, Maidini premiato col Golden Foot Award Legends

Dicevamo che Maldini ha rilasciato queste dichiarazioni durante la cerimonia di consegna del Golden Foot Award, che gli è stato assegnato per la categoria Legends. Ecco le sue parole dopo aver ricevuto il premio: “E’ un grande piacere e un grande onore far parte di questa lista di calciatori importantissimi. Sono legato a queste parti (a Montecarlo, ndr), ci vengo spesso anche perché mia sorella abita qui, ma al di là di questa cosa personale è davvero un grande onore far parte di questa lista”. Con lui sono stati premiati Mohamed Salah per i calciatori in attività e, per le leggende, Gabriel Batistuta, Gunter Netzer e Gabriele Oriali.

