Milan, Massara fa il punto sui rinnovi

Il ds del Milan: "Con Giroud siamo ai dettagli, parleremo con il Real per Diaz, nessuna novità su Leao".

07-04-2023 21:11

Il direttore sportivo rossonero Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, affrontanto anche temi di calciomercato: “Con Giroud siamo ai dettagli, il suo rinnovo è vicino; Brahim Diaz ha fatto bene in questi anni, vogliamo puntare ancora su di lui, ci siederemo con il Real Madrid per trovare una eventuale soluzione. Leao? C’è volontà su entrambi i fronti, speriamo di risolvere entro fine campionato i nodi complessi. Una percentuale? Sempre il 50%, in alcuni momenti eravamo vicini, in altri le difficoltà aumentavano. La multa è cospicua, ma inferiore alle cifre che leggo: noi e il Lilla siamo spettatori interessati alla vicenda, senza essere parte in causa. Stasera serve una prestazione seria, ripartendo dalla bellissima prova di Napoli: l’esclusione di De Ketelaere rientra anche in una valutazione sul piano tattico, non avremo il trequartista”.