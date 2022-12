Milan: Montella chiama Bakayoko all'Adana Demirspor

28-12-2022 15:36

Tiémoué Bakayoko piace all’Adana Demirspor di Vincenzo Montella. Sono ore decisive, infatti, secondo Tuttomercatoweb, per il trasferimento in Turchia a gennaio del centrocampista in forza al Milan da di proprietà del Chelsea, che lo ha conclesso ai rossoneri con un prestito biennale.

Trattativa tra le parti in atto. La disponibilità dei club coinvolti c’è tutta, ora si tratta di capire le reali intenzioni del giocatore, convinto di poter essere protagonista alla corte di Stefano Pioli e, invece, finito ai margini del progetto tecnico. Il club che fu di Mario Balotelli, punta sulla grande voglia di riscatto di Bakayoko.