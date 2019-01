Milan-Napoli, furia contro l'arbitro: perché il Var non è intervenuto

Il Napoli si scaglia contro l'arbitro Doveri dopo il big match di sabato sera contro il Milan, terminato 0-0. Nel mirino del club azzurro c'è l'inesistente secondo giallo che è costato l'espulsione a Fabian Ruiz: la società partenopea a fine match ha pubblicato un tweet ironico: "Questo è il fallo di mano di Ruiz che ha causato il secondo giallo", è il testo sopra la foto in cui si nota il segno che la pallonata ha lasciato sulla gamba del centrocampista, facendo intendere che il pallone non ha colpito la mano. Ruiz salterà la prossima partita contro la Sampdoria.

Anche i tifosi del Napoli sui social hanno attaccato il direttore di gara di Volterra, che poco dopo ha cacciato dal campo anche l'allenatore degli azzurri Carlo Ancelotti. Il Var nel caso dell'espulsione di Ruiz non è potuto intervenire per correggere l'errore di Doveri per via del protocollo che non permette di intervenire su un’ammonizione, anche se questa produce un’espulsione.

Dopo il match Ancelotti si è espresso così: "L'espulsione? Mi è scappata una parolaccia, che non so nemmeno se è più una parolaccia. Inizia con c e finisce con o ma non era rivolta all'arbitro. Mi ha fatto arrabbiare l'ammozione di Fabian. Adesso speriamo che ce la tolgano ma sarà difficile".

Poi gli è ritornato il sorriso quando ha parlato dei tifosi del Milan: "L'accoglienza dei tifosi rossoneri? Ritornare a San Siro è sempre molto piacevole. Abbiamo trovato tutt'altro ambiente questa sera, molto corretto nei confronti di Kalidou, questo deve succedere negli stadi".

Il caso Allan: "Storia conclusa. Non entro nelle trattative. Dal mio punto di vista è chiusa, resta un nostro giocatore. Non abbiamo avuto nessuna idea di cederlo se non per qualcosa di straordinario. Il giocatore è stato contattato, anche se non si dovrebbe, e abbiamo appoggiato la sua richiesta. Poi non c'è stato un accordo e resta con noi. Martedì gioca. Torniamo a Napoli, c'è il sole".

SPORTAL.IT | 27-01-2019 09:35