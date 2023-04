Tra Milan e Napoli è in corso un derby di calciomercato per portare nel proprio roster il talento dell'Under 21 che ora indossa la maglia del Napoli.

Non c’è solo il trittico di sfide tra Serie A e Champions League che vede opposte Milan e Napoli. La compagine milanese e partenopea sondano diversi obiettivi comuni di mercato, su tutti Tommaso Baldanzi dell’Empoli.

Esordio da urlo a San Siro per l’obiettivo di Milan e Napoli

L’esordio di Tommaso Baldanzi a San Siro è stato da urlo: un gol che sono valsi i tre punti alla sua squadra, l’Empoli. Una consacrazione proprio durante un personalissimo derby contro i nerazzurri, in quanto grande tifoso del Milan. I rossoneri lo attendono nuovamente al Meazza venerdì sera. Baldanzi, per questo motivo, vuole far dimostrare il suo valore proprio davanti alla sua squadra del cuore con quelle qualità espresse nel corso della stagione.

Il Milan avanti sul Napoli: il piano per portare il talento a San Siro

Baricentro basso, ottima tecnica e una buona conclusione a rete. Queste sono le caratteristiche di Baldanzi, con l’esordio con l’Under 21 che è stata una riprova delle sue eccezionali qualità: ad assistere alla partita contro la Serbia vi erano infatti degli osservatori del Milan. Maldini e Massara, a differenza del Napoli attualmente non pervenuto, lo hanno già fatto seguire in diverse occasioni durante la stagione: il suo profilo è adatto a ciò che serve al club rossonero.

Empoli-Milan, ottima vetrina per il talento italiano