Pastorello rivela: “Baldanzi piace al Napoli”

21-02-2023 12:11

Napoli pigliatutto sul campo e fuori dal campo. Si sta innestando una nuova dittatura sul campionato italiano? Se lo scudetto è praticamente in cassaforte, in casa azzurra si pensa anche al futuro. E piace molto il classe 2003 dell’Empoli Tommaso Baldanzi, che ben si sta comportando in questa prima stagione di Serie A. L’agente del giocatore, Andrea Pastorello, così ha parlato ai microfoni di Tv Play: “Il Napoli lo sta seguendo e non è un mistero. Oggi il livello del Napoli è elevatissimo e da un punto di vista tecnico il prossimo step del calciatore è trovare una soluzione dove possa giocare. Bisogna capire, questo è un salto molto importante e non parlo solo del Napoli. Ci sono pochi 2003 che giocano in Italia e in Serie A, non è quindi un mistero che molti club lo stiano seguendo”.