Milan nei guai: brutto infortunio per Zlatan Ibrahimovic

Tegola per il Milan: il club rossonero rischia di perdere a lungo Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese si è infortunato verso la fine della partitella di allenamento lunedì mattina a Milanello: la punta di Malmoe ha sentito un dolore al polpaccio dopo uno scatto e si è fermata immediatamente.

In caso di stiramento al gemello (già avuto e gestito lo scorso gennaio) lo stop sarebbe di 30-45 giorni, ma si teme un problema al tendine d’Achille: in questo caso i tempi si allungherebbero e la stagione per Ibrahimovic potrebbe già essere finita.

Gli esami delle prossime ore chiariranno meglio l’entità dell’infortunio. Il 38enne svedese ha lasciato Milanello senza stampelle ma zoppicando vistosamente.

La stessa carriera del giocatore potrebbe essere a rischio: Ibrahimovic già da settimane valuta l’idea di appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione. Un grave infortunio potrebbe facilitare la scelta di Zlatan, che ad ottobre compirà 39 anni.

Ibrahimovic durante il periodo di quarantena era tornato in Svezia, dove si era allenato con l’Hammarby, club di cui detiene parte delle azioni. Ibra era andato anche a segno in un’amichevole giocata a Stoccolma contro il Frej, ed era dato in buona forma, unico dei giocatori rossoneri ad essere riuscito ad allenarsi con continuità durante il lockdown.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 14:42