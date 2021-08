Milan, nel mirino un giocatore dell'Inter: ipotesi prestito

Florenzi e Adli sono obiettivi chiari del Milan, ma adesso c’è la priorità di cercare anche un centrocampista, soprattutto dopo l’infortunio di Kessie. Inoltre l’ivoriano a gennaio dovrà affrontare la Coppa Africa e sarà assente per circa un mese, stesso discorso valido per Bennacer.

Il Milan si sta così guardando intorno, per trovare un centrocampista di livello senza però investire molto. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercatoweb.it, il club rossonero avrebbe deciso di puntare su Gagliardini e di bussare alla porta dei cugini dell’Inter.

Ai tempi dell’Inter, Stefano Pioli lo schierava sempre titolare mentre Inzaghi preferisce Vecino come alternativa ai titolari. Ecco allora che il numero 5 nerazzurro potrebbe anche cambiare aria: Marotta lo valuta circa 15 milioni.

Recentemente Gagliardini si è espresso così sul ritiro nerazzurro e sulla prossima stagione: “Le sensazioni di questi primi giorni di ritiro sono positive: stiamo lavorando e mettendo benzina nelle gambe, ovviamente attendiamo il ritorno dei compagni per preparare al meglio l’inizio della stagione. In questo momento ci sono tanti giovani che si stanno allenando con noi: devo dire che si impegnano molto e si mettono a disposizione, questo atteggiamento sarà loro d’aiuto nel prosieguo della carriera. Gli obiettivi per la prossima stagione? Innanzitutto ci giocheremo un trofeo in gara secca (la Supercoppa Italiana, ndr), che vogliamo vincere. Poi sicuramente cercheremo di confermarci in campionato e fare meglio sia in Champions League che in Coppa Italia“.

Resta da capire se Gagliardini potrà dare un contributo all’Inter oppure cambiare sponda per trovare magari più spazio. Il Milan avrebbe intenzione di intavolare una trattativa per un prestito con diritto di riscatto. Al momento sembra difficile, ma non si escludono sorprese.

OMNISPORT | 16-08-2021 10:03