Milan, novità sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: tifosi in delirio

Novità importanti per quanto riguarda il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Sky Sport, le parti avrebbero raggiunto un principio di accordo per prolungare la scadenza del contratto del gigante svedese fino al termine della prossima stagione.

Ibrahimovic-Milan: una storia d’amore destinata a continuare

Ricordiamo che il contratto dello svedese è ormai scaduto cinque giorni fa, e questo significa che, almeno a livello formale, Zlatan Ibrahimovic è un free agent, per dirla alla maniera del basket. Per i calciofili pure significa parametro zero.

La seconda avventura dell’ex Juve, Inter e PSG (tra le altre) al Milan è iniziata a gennaio 2020, ed è coincisa col momento di svolta della storia recente rossonera, con Ibra che, nonostante un minutaggio in campo sempre minore, è risultato fondamentale dal punto di vista mentale per la conquista dello Scudetto al termine di questa stagione dopo un decennio di attesa.

I dettagli dell’accordo sono quelli previsti, Ibra resta per la gloria

Sicuramente, a 41 anni, Ibra non continua a giocare per soldi, anche perché in base a questo accordo non avrebbe molto senso. Come pronosticato da molti addetti ai lavori già nelle settimane passate, il gigante svedese firmerà un contratto con una base fissa davvero molto bassa, almeno per un giocatore simile: circa un milione di euro, massimo uno e mezzo, ma non oltre.

La parte consistente dei guadagni, Ibra li dovrebbe ricevere dai generosi bonus inseriti nel contratto, legati però solamente alle prestazioni in campo, e dunque gol e assist. Tradotto, se Ibrahimovic tornerà in forma, segnerà e dirà ancora la sua, il suo stipendio sarà comunque molto alto.

Ricordiamo che al momento Zlatan è ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio, il secondo in pochi anni e tutti nella parte finale della carriera. Operatosi settimane fa, il suo rientro è previsto nel 2023.

L’accordo sarà ufficializzato nei prossimi giorni, ma senza dubbio già nella giornata di domani ci saranno ulteriori novità e dettagli