Milan, pazza idea del Psg per Theo Hernandez: scambio in vista

C’è una squadra in Europa che è letteralmente scatenata sul mercato: il Psg, ovviamente. Il club francese, dopo un anno ricco di delusioni, ha deciso di accontentare e non poco i tifosi, come 4 anni fa con l’arrivo di Neymar e Mbappé.

In questa sessione di mercato, il Psg ha acquistato giocatori del calibro di Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi e in ultimo, come se non bastasse, un certo Lionel Messi. La società però vorrebbe fare un altro regalo a Pochettino e nel mirino ci sarebbe un giocatore del Milan.

Difficile trovare punti deboli nel nuovo Psg, eppure Pochettino vorrebbe un rinforzo sulla fascia sinistra. Il club francese starebbe pensando così a Theo Hernandez, un autentico pallino del DS Leonardo, che potrebbe cercare di mettere in piedi un super scambio per convincere i rossoneri.

Il Psg vorrebbe scaricare Mauro Icardi, ormai fuori dai piani di Pochettino dopo l’arrivo di Messi. L’attaccante ex Inter ha troppa concorrenza lì davanti, se si aggiungono anche Mbappé, Neymar e Di Maria. L’idea sarebbe quindi quella di mettere sul piatto Icardi(valutato sui 30-35 milioni) più cash per Theo Hernandez.

Idea che però non convince il Milan che, per l’ex Real Madrid, accetterebbe solo un’offerta cash da 60-70 milioni di euro. Con l’arrivo di Giroud e Ibrahimovic un’altra punta non è necessaria e Icardi guadagna anche 10 milioni di euro con i bonus. Il Psg, se vuole convincere i rossoneri, è costretto a fare un ulteriore sforzo economico. Per il Milan però Hernandez è quasi incedibile, specialmente adesso con l’avvicinarsi dell’inizio del campionato, salvo follie degli emirati(da non escludere).

OMNISPORT | 11-08-2021 13:47