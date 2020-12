Milan, Pellegatti: Gli chiedo scusa, era suo anche Pallone d'oro

E’ il compleanno del Milan oggi, club nato il 16 dicembre 1899 e che vinse il suo primo scudetto proprio contro l’avversario di stasera, il Genoa, il 5 maggio del 1901 e Carlo Pellegatti, nel ricordare la ricorrenza, vuol subito scusarsi con un grande campione della storia rossonera che non aveva celebrato per tempo.

Pellegatti incensa Maldini

Sul suo canale youtube la storica voce di Milan Channel chiede venia a Maldini per non averlo lodato real time per l’onore di essere stato inserito nel dream team di tutti i tempi da France Football come miglior terzino sinistro della storia. Unico italiano negli undici.

Dice Pellegatti: “E’ nella hall of fame, nella squadra dei sogni di France Football. Maldini avrebbe meritato anche il Pallone d’oro e l’aveva già vinto dopo il 3-‘0 di Istanbul in cui aveva segnato anche un gol nella finale con il Liverpool del 2005, ma come Icaro a quel Milan gli si son sciolte le ali, punito dal Dio del calcio che lo fece precipitare offeso perché si erano avvicinati troppo a lui, al dio del Calcio in quel primo tempo”.

Le reazioni dei tifosi rossoneri sul web

Fioccano ricordi e reazioni da parte dei tifosi del Milan: “Ma come si sono permessi i ragazzi della curva di insultarlo nella sua ultima partita. E noi come abbiamo fatto a non difenderlo ricoprendo i fischi e gli insulti che gli lanciavano con gli applausi??? Paolo un Capitano ancora oggi”.

Molti bocciano la squadra di France Football però: “Ne manca uno su tutti, di campione, in quella formazione. Il Capitano, Franco Baresi. Stop” o anche: “Un dream team senza Marco Van Basten e Franco Baresi mi lascia molto perplesso” oppure: “Miglior squadra della storia senza Baresi??”. Infine il rammarico eterno per Istanbul: “Ancora non capisco come sia possibile aver perso quella finale… Ma 2 anni dopo Super Pippo ci ha riportati sul tetto del Mondo”.

SPORTEVAI | 16-12-2020 11:19