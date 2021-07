Milan, per i tifosi festa rovinata dal colpo sfumato

Un colpo centrato, un altro che sfuma. Per i tifosi del Milan è il grande giorno di Olivier Giroud, il campione del mondo (con la nazionale) e d’Europa (col suo vecchio club) prelevato dal Chelsea per rinforzare il reparto avanzato. Il francese ha messo piede alla clinica La Madonnina per gli esami di rito pronunciando il primo “forza Milan” della sua esperienza italiana. ” Come mi sento con questi colori addosso? Perfetto”, le sue parole. Chi non vestirà i colori rossoneri, invece, è un altro big d’Europa che moltissimi milanisti avrebbero voluto vedere a San Siro.

Niente Milan per Tadic: rinnova con l’Ajax

Si tratta di Dusan Tadic, punto di forza dell’Ajax a lungo seguito dal Milan. Maldini ci aveva messo gli occhi viste le difficoltà legate al rinnovo con i ‘Lancieri’. Tadic, infatti, aveva un contratto in scadenza a giugno 2023 e le discussioni tra la dirigenza biancorossa e il suo entourage andavano avanti da tempo senza arrivare a una soluzione. Oggi, invece, l’annuncio: accordo prolungato per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2024. Il talentuoso serbo, a quanto pare, non se l’è sentita di lasciare il club con cui ha raggiunto grandi risultati nella Eredivisie e soprattutto in Europa e dove è diventato un idolo per i tifosi.

Sfuma Tadic, la delusione dei milanisti

“A questo punto mi aspetto come minimo che il Milan prenda Luis Alberto“, scrive subito corrucciato un tifoso. “Peccato sarebbe stato un grande colpo”, sottolinea un altro. “Ma non era a un passo?”, si lamenta un altro supporter. E ancora: “E ti pareva, ci avevo fatto la bocca buona. Arriverà qualche altro giovincello, magari in prestito, ma non sarà la stessa cosa”. Qualche altro supporter però non si accoda: “Non mi sembra che sia sfumato l’acquisto di Messi o Neymar“. Oppure: “Fiducia in Maldini, finora non ha sbagliato una mossa. Vorrà dire che per Tadic non era destino”.

SPORTEVAI | 16-07-2021 15:38