Mercato Milan: nuovo nome per la trequarti, scelto chi sacrificare

Il Milan accelera i tempi per chiudere il colpo sulla trequarti e coprire il vuoto lasciato dalla partenza di Hakan Calhanoglu. Dopo il no di Dusan Tadic, intenzionato a rimanere all’Ajax, nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Marcel Sabitzer, giocatore del Lipsia in scadenza nel 2022.

Il centrocampista offensivo austriaco, già cercato in passato dai rossoneri, non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento del contratto e potrebbe andarsene in estate. Non è di primo pelo (classe 1994), ma piace a Paolo Maldini e Frederic Massara per la sua duttilità e capacità di giostrare in più ruoli del campo, dalla mezzala, all’ala, alla trequarti.

Il suo cartellino, considerato il contratto in scadenza nel 2022, non è così elevato e si aggira intorno ai 17-20 milioni di euro, riporta Tuttosport. Per mettere a segno il colpo il Diavolo deve prima piazzare una cessione in attacco: i rossoneri potrebbe a breve dire addio a Jens-Petter Hauge, cercato da diversi club della Bundesliga e valutato intorno ai 13 milioni di euro.

Resta sullo sfondo l’opzione Coutinho (lo stipendio del brasiliano è decisamente troppo alto), così come le soluzioni Ceballos, Ziyech e Isco.

Intanto gli uomini di mercato del Milan stanno per mettere a segno nello steso ruolo un colpo per il futuro: i rossoneri avrebbero chiuso per Hugo Cuenca, 16enne del Deportivo Capiatà, club del Paraguay. Il giovanissimo trequartista è considerato una giovane promessa e dovrebbe sbarcare a Milano per mezzo milione di euro. A breve acquisirà la cittadinanza spagnola.

OMNISPORT | 07-07-2021 12:41