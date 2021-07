Milanisti contro Maldini: "Non possiamo cederlo a loro”

Fare cassa per investire sul sostituto di Hakan Calhanoglu: questo il piano del Milan in questo momento sul mercato. L’addio del turco ha aperto un vuoto in organico e Paolo Maldini ha bisogno di risorse da investire sul nuovo trequartista.

Pobega verso la cessione all’Atalanta

Ecco perché il dirigente potrebbe a breve concludere la cessione di Tommaso Pobega all’Atalanta per una cifra vicina ai 12 milioni di euro: il giovane centrocampista è reduce da un ottimo campionato con lo Spezia ma nel roster rossonero sarebbe chiuso da altri giocatori e dunque è ritenuto sacrificabile da Maldini.

Un’opinione, quella del dirigente, che però non viene condivisa dai tifosi rossoneri. Per molti milanisti Pobega rappresenta un centrocampista su cui investire, altri invece non vorrebbero cederlo proprio all’Atalanta per non rischiare di assistere alla sua esplosione in nerazzurro, come già avvenuto in passato per Pessina.

I milanisti protestano

La protesta, insomma, monta sul web. “Non può essere e nemmeno ci voglio pensare che stiamo regalando Pobega ad una diretta concorrente per un pugno di euro. Non ci credo perché un senso non lo ce l’avrebbe”, scrive su Twitter Cristiano.

“Maldini non ha colto le problematiche e le scottature della svendita di Pessina. E sta per fare un errore simile con Pobega”, aggiunge Andrea. Giannino, invece, non vuole vedere il giocatore a Bergamo: “Per me Pobega andrebbe ceduto a tutti tranne che all’Atalanta perché se fossimo noi a chiedere uno dei loro sicuramente non farebbero un prezzo normale”.

Drezz ricorda come un altro giovane centrocampista rossonero sia stato spesso bersagliato dai tifosi in questa stagione: “Tutti a piangere per Pobega (che potenzialmente può divenire un buonissimo giocatore e se andrà all’Atalanta non mi stupirebbe se facesse bene in quel sistema di gioco) poi però la maggior parte qua ha rotto le scatole tutto l’anno a Sandro Tonali”.

Ma c’è anche chi, come Fabrizio, approva: “È un ingresso di contante fresco e se ci si ferma ad analizzare non sono cessioni campate per aria, Pobega è una mezzala non prevista nel nostro modulo”.

SPORTEVAI | 02-07-2021 12:35