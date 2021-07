Milan, via alle cessioni: Maldini vuole incassare 60 milioni di euro

Via alle cessioni in casa Milan. Dopo i colpi Maignan e Tomori, il Diavolo tira il fiato e si concentra sul fronte uscite, prima di tornare alla carica con altre operazioni in entrata (Pioli chiede almeno altri 4 rinforzi di alto livello).

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando per arrivare a incassare un tesoretto da circa 60 milioni di euro, frutto delle cessioni di alcuni esuberi. A lasciare il club rossonero sarà sicuramente Tommaso Pobega, che dopo la buona stagione allo Spezia ha una fila di pretendenti, tra tutte l’Atalanta: il Milan chiede 15 milioni di euro per il cartellino del prodotto del vivaio, più una eventuale clausola di recompra o di percentuale su una futura rivendita.

In partenza anche Jens Petter Hauge: Maldini conta di mettere a segno con il norvegese un’altra plusvalenza molto importante: lo cercano diversi club in Bundesliga (Eintracht Francoforte in primis), vale circa 15 milioni di euro.

Un altro giocatore verso l’addio al rossonero è Rafael Leao, che non è riuscito a trovare continuità nell’ultima stagione in rossonero. Il Diavolo è disposto a cedere il 22enne portoghese se arriverà la proposta giusta, ovvero un’offerta da circa 20–25 milioni di euro. Una somma decisamente alla portata di club come Marsiglia, Wolverhampton e Borussia Dortmund, che da mesi stanno seguendo il giocatore e hanno già contattato l’agente Jorge Mendes.

Verso l’addio anche un centrocampista, Rade Krunic: la conferma di Tonali e il probabile inserimento di un nuovo elemento in mediana spinge il bosniaco verso l’addio. La valutazione che ne fa il Milan è di circa 10 milioni di euro.

