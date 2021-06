Mercato Milan, doppio colpo a centrocampo: Maldini al lavoro

Milan al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. In primis Paolo Maldini e Frederic Massara cercheranno di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Hakan Calhanoglu, direzione Inter: confermato Brahim Diaz, al Diavolo serve un altro elemento di spessore per avere le spalle coperte sulla trequarti.

I nomi in lista sono diversi: si va da Ziyech del Chelsea (potrebbe arrivare in prestito dopo una stagione complicata) a Zaccagni del Verona, piacciono anche Ceballos (Real Madrid), Rafinha (PSG), James Rodriguez (Everton) e il talento della Sampdoria Damsgaard.

Nelle ultime ore sono salite anche le quotazioni di Yusuf Yazici, reduce da un Europeo difficile con la Turchia ma da una stagione esaltante con il Lille. Secondo calciomercato.com, anche lui è nel mirino del Milan che conta di sfruttare gli ottimi rapporti con il club francese, come dimostrano gli ultimi affari che hanno portato a Milano Leao e Maignan.

In mediana si registrano passi avanti per il riscatto definitivo di Sandro Tonali da parte dei rossoneri. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni Maldini ha accelerato le trattative: al Brescia non andrà solo il cartellino di Olzer, ma anche quello di Colombo, tornato dal prestito con la Cremonese: per lui pronto un prestito biennale nelle Rondinelle.

Il Milan non ha mai voluto disfarsi di Tonali, prezioso anche per la lista Champions: 8 dei 25 calciatori presenti nella lista devono essere stati formati nel nostro Paese (4) o nel vivaio del club (4).

