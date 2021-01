Milan, per Roberto Donadoni i rossoneri possono vincere la Serie A

L’ex CT della nazionale Roberto Donadoni si conferma sempre grande tifoso del Milan, e dalle pagine di Libero commenta la stagione rossonera e la prossima partita, in programma domani alle ore 18:00 in casa della pericolosissima Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Queste le sue parole:

“Sarà una sfida molto interessante che promette bene. Sono due squadre che giocano a viso aperto e aspirano a grandi obiettivi. Il Milan è primo in classifica con ampio merito e sta andando molto forte. Inoltre si sta muovendo bene anche sul mercato: i presupposti ci sono tutti per restare al vertice sino alla fine. Questo resta comunque un campionato anomalo tra Covid e mancanza di pubblico, ma il primato del Milan non è affatto casuale. I rossoneri stanno ormai viaggiando con questi ritmi da moltissimo tempo: hanno le carte in regola per vincere il campionato e da milanista glielo auguro”.

OMNISPORT | 22-01-2021 13:52