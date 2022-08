Milan, per sostituire Kessie si pensa a un ex Udinese

15-08-2022 18:01

Prosegue a casa Milan il casting per trovare il mediano migliore per soddisfare le esigenze di Stefano Pioli, rimasto orfano di Franck Kessie e che presto potrebbe salutare anche una riserva preziosa come Tiemoue Bakayoko.

I nomi circolati con maggiore insistenza nelle ultime settimane sono quelli di Raphael Onyedika, classe 2001 del Midtjylland, Ibtahima Sissoko dello Strasburgo (classe 1997) e di Adrien Tameze, centrocampista che conosce già molto bene il campionato italiano essendo una delle colonne portanti dell’Hellas Verona.

Il fattore ‘esperienza in Italia’ potrebbe essere un requisito gradito per facilitare l’inserimento a campionato iniziato di un nuovo giocatore in rossonero. Per questo, nelle ultime ore Maldini e Massara stanno pensando anche a Seko Fofana, centrocampista del Lens.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, il francese classe 1995 sarebbe nel mirino della dirigenza rossonera per puntellare la zona mediana del campo. Fofana ha giocato nell’Udinese tra il 2016 e il 2020, collezionando 119 presenze in bianconero, coronate da 13 gol e 12 assist.

