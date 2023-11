Milan, perché Miranda è l’uomo giusto: tutto quello che c’è da sapere sul difensore

Non solo un vice Hernandez: i rossoneri vogliono il terzino spagnolo perché lo ritengono un potenziale campione. Ecco cosa c'è da sapere sul giocatore

01-11-2023 14:49

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Non è un momento straordinario per il Milan, complice qualche risultato negativo di troppo negli scontri diretti. Il Diavolo è comunque già proiettato sul mercato di gennaio per rinforzare una rosa falcidiata dagli infortuni. L’emergenza ha riguardato anche e soprattutto la difesa, con Theo Hernandez che non ha mai avuto a disposizione una valida alternativa. Per colmare la lacuna un solo ed unico nome è stato individuato in maniera concreta: quello di Juan Miranda del Betis.

Le caratteristiche di Miranda, non solo un vice Theo

Juan Miranda Gonzalez, 24 anni il prossimo 19 gennaio. Si tratta di un terzino sinistro ancora relativamente giovane, ma che vanta una discreta esperienza alle spalle. In patria è stato spesso paragonato per caratteristiche ad una vecchia conoscenza della Serie A come l’ex fiorentino Marcos Alonso. Effettivamente l’attuale difensore del Betis è un giocatore che ama partire palla al piede in progressione sfruttando anche un fisico imponente – 185 centimetri per 71 chili. Grazie a questa stazza sa farsi valere nel gioco aereo come colpitore di testa.

Pur avendo un ruolo ben definito è capace di adattarsi anche a fare il centrale di difesa. Chissà che non possa diventare per Stefano Pioli un’opzione anche in questa posizione di campo. Nella quale, comunque, sarebbe per certi versi sprecato dati i mezzi tecnici precedentemente descritti.

Considerarlo solo e soltanto un’alternativa a Theo Hernandez sarebbe comunque riduttivo. Miranda è già un calciatore importante, punto di forza del suo attuale club reso ancor più appetibile da un contratto che scade nel prossimo giugno e che consente quindi di ingaggiarlo ad un prezzo evidentemente di favore.

La carriera: dal Barcellona al ritorno al suo primo amore

Nato a Olivares, piccolo comune di appena 8000 abitanti in provincia di Siviglia, Juan Miranda è sempre stato un sostenitore del Betis. Fortuna volle che proprio con i verdiblancos ebbe modo di muovere i primi passi, prima che il Barcellona lo notò e decise di portarlo in blaugrana. Dopo un percorso importante a livello giovanile in Catalogna – con una Youth League vinta da protagonista – passò finalmente alla prima squadra. Troppa la concorrenza tra gli azulgrana che lo cedettero in prestito biennale allo Schalke 04.

Neppure in Germania le cose andarono per il verso giusto per il terzino. Il Barcellona lo richiama alla base e dopo un mese lo rispedisce nuovamente al Betis. Da qui la vita del giovane calciatore spagnolo ricomincia a girare nel verso giusto prima di quella che possiamo considerare come la stagione della svolta. Parliamo di quella scorsa, 2022/2023, dove il buon Juan riesce complessivamente a mettere in fila 31 presenze in campionato, dimostrando una buona continuità e segnando anche 3 reti.

Un flirt con la Juventus mai andato in porto

Non è la prima volta che Miranda venga accostato ad un club italiano. Nell’estate del 2019 il giocatore spagnolo è stato in trattativa con la Juventus, che necessitava di un nuovo terzino di piede mancino. Anche le cifre del trasferimento erano già state stabilite: 15 milioni di euro al Barcellona che si garantiva un diritto di riacquisto. Non se ne fece più nulla, ma evidentemente quella per il Belpaese è un’attrazione che continua per il 23enne andaluso. Che adesso è forse veramente pronto per lasciare una volta per tutte casa sua e spiccare il volo. Non soltanto come vice di Theo ma come risorsa utile da inserire a disposizione di Pioli per fare più grande il Milan in un momento particolarmente delicato.