06-10-2022 11:13

La sconfitta per 3-0 ma ancor più la prestazione deludente del Milan in casa del Chelsea hanno fatto suonare l’allarme tra i tifosi rossoneri in vista della partita di sabato in campionato contro la Juventus.

Milan contro la Juve senza Maignan

Col recupero di Di Maria – fantastica la prestazione dell’argentino ieri sera contro il Maccabi Haifa – i bianconeri sembrano aver accelerato i miglioramenti già intravisti nel 3-0 rifilato domenica scorsa al Bologna, mentre la squadra di Pioli a Londra ha dato l’impressione di aver sofferto in maniera determinante le tante assenze per infortunio.

Tra queste, quella che preoccupa di più i milanisti riguarda Mike Maignan: il suo vice Tatarusanu non ha commesso grandi errori contro il Chelsea, ma non è neanche riuscito a opporsi alla marea dei Blues.

Maignan top player con Leao e Theo Hernandez

Maignan è probabilmente il vero top player del Milan, al pari di Leao in attacco, e i tifosi rossoneri temono che senza di lui la difesa della squadra di Pioli possa andare incontro a seri pericoli nella gara contro la Juventus.

Tifosi preoccupati per la gara con la Juve

“La partita col Chelsea ha mostrato quanto è importante Maignan per il gioco del Milan, sia in costruzione che in difesa. È il giocatore più importante insieme a Leao”, commenta su Twitter Siavoush. “Maignan conta quanto Theo Hernandez e Leao in attacco, senza di lui diamo un vantaggio agli avversari”, aggiunge Nish. “Veramente nella partita col Chelsea Leao c’era: la gara ha detto che Maignan è il vero giocatore insostituibile in questo Milan”, il parere di Istvan.

“Maignan avrebbe parato il tiro del 3-0 di James”, il commento di Drizzy. “Maignan e Theo non potevano scegliere un momento peggiore per infortunarsi”, scrive Semprista. “Senza Maignan e Theo in Champions League non puoi giocare e temo che avremo grandi problemi anche contro la Juve”, la previsione di Kumar.

È Mark a sintetizzare il pensiero dei tifosi del Milan: “Tatarusanu tecnicamente non ha colpe sui gol del Chelsea, anzi fa una gran parata nel primo tempo. Poi c’è un discorso tattico e mentale. Ad oggi Maignan è uno dei 3 grandissimi giocatori del Milan (oltre a Theo e Leao) ed ha le chiavi della squadra. Coordina la squadra come poche volte ho visto fare”.