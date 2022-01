Milan, Pioli: "Colpa mia l'approccio sbagliato alla partita"

14-01-2022 01:33

Queste le parole di Stefano Pioli al termine di Milan-Genoa di Coppa Italia: “Non ho fatto bene il mio lavoro perché non abbiamo approcciato bene la partita, è colpa mia. Nel primo tempo abbiamo approcciato con troppa poca energia e ritmo. Siamo stati però molto bravi a riprenderla, ci tenevamo molto a passare il turno. La predominanza della fascia sinistra? Non credo che sull’altra fascia siamo limitati abbiamo messo dentro moltissimi cross grazie a Florenzi, Messias e Alexis, ci dobbiamo certamente muovere di più per creare situazioni, ma noi dobbiamo giocare a ritmo alto per essere sempre una squadra che mette in difficoltà l’avversario. Stiamo venendo fuori dall’emergenza, a causa dei troppi infortuni che abbiamo pagato, giocare sempre con gli stessi giocatori è stato difficile. Sappiamo che la stagione sarà complicata, ma dobbiamo essere bravi e sempre pronti. Poi ovviamente più calciatori abbiamo a disposizione e più sarà semplice. Tomori ha sentito qualcosina al ginocchio e non ce la faceva a proseguire. Ci auguriamo che non sia nulla. Spero di averlo a disposizione già per la sfida di lunedì. Abbiamo già tanti assenti”.

