Milan, Pioli dà le percentuali sullo scudetto

19-03-2022 23:55

Al termine del match vinto 0-1 contro il Cagliari, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Ogni match è una prova per la nostra crescita. Sono soddisfatto di come abbiamo giocato questa partita per mentalità, intensità e cattiveria. Dobbiamo però provare a chiudere prima le sfide, perché di occasioni ne abbiamo avute tante”.

Il Milan continua a vincere con un gol di scarto: “Va sempre bene, soprattutto in questo periodo dove tutte le squadre hanno qualche obiettivo da raggiungere – continua Pioli -. Ogni squadra deve lottare e sudare per fare punti, vincere significa anche difendersi bene e lottare. Vincere non è un caso, come non lo era quando non le vincevamo”.

Infine, Pioli ha parlato della lotta scudetto: “Le prime quattro della classifica posso vincere tutte lo scudetto. Milan, Napoli e Inter hanno il 30% e la Juventus il 10%”.

